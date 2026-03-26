Samsung Browser sbarca su PC Windows e sfida Chrome con l'AI

Conclusa la fase beta avviata in ottobre, il browser di Samsung preinstallato sui dispositivi della linea Galaxy fa il suo debutto su computer desktop Windows con una versione definitiva: si chiama Samsung Browser (e non Samsung Internet come su mobile). Lo si può già scaricare dal sito ufficiale. È compatibile con i sistemi operativi W11 e W10 dalla release 1809.

È disponibile la versione PC di Samsung Browser

Neanche a dirlo, il valore aggiunto è costituito dal supporto nativo all’intelligenza artificiale. Ci sono un assistente AI con capacità agentiche in grado di comprendere il contesto delle pagine web visitate e i comandi impartiti con un linguaggio naturale, per eseguire azioni come riassumere le informazioni, gestire le schede aperte e tornare a un indirizzo presente nella cronologia. Al momento, alcune di queste funzionalità sono accessibili solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

Lo fa anche con i video. Ad esempio, è possibile chiedere di avviare la riproduzione di un filmato da un punto preciso. A mio avviso, questa più di altre può rivelarsi un’abilità particolarmente interessante e utile.

Riproduci il video ufficiale del Galaxy Unpacked di febbraio, inizia dal momento in cui è spiegato il Privacy Display.

Dopo l’installazione, al primo avvio il software chiede di effettuare l’accesso con account Samsung (non obbligatorio) per sbloccare funzionalità come la sincronizzazione con altri dispositivi e il passaggio istantaneo della navigazione da desktop a mobile (e viceversa). Poi propone di importare preferiti e altri dati da browser come Chrome, Edge e Firefox (nel menu a tendina c’è anche Internet Explorer, sigh). Nello step successivo è possibile attivare il blocco automatico degli annunci.

Difficilmente riuscirà a togliere quote di market share all’alternativa di Google, ma qualcuno potrebbe decidere di concedergli una chance, soprattutto per l’integrazione nativa dell’AI che è senza dubbio il trend del momento.