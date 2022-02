Samsung Business Monitor T45F a meno di 180 euro. Che BOMBA!

Puoi avere finalmente il tuo monitor di livello professionale, al prezzo più basso possibile con il Samsung Business Monitor T45F. Uno schermo pensato per l’utilizzo d’ufficio, ma piuttosto versatile, che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 180 euro pagabile anche con Carta del Docente (se non sai come utilizzare la Carta del Docente clicca qui).

Samsung Business Monitor T45F: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente elegante e minimale con bordi ultrasottili che consentono di lavorare senza distrazioni. La diagonale è di 27 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver garantiscono il massimo confort per la vista, impedendo lo sfarfallio e riducendo la luce blu emessa dal pannello. Questo garantisce una visione comoda evitando l’irritazione agli occhi dovuta all’utilizzo prolungato. Decisamente pratico anche lo stand che permette di regolare lo schermo in altezza e inclinazione per avere un posizionamento ideale e mantenere la corretta postura. A questo si aggiunge anche la modalità pivot, che consente di posizionare il monitor verticalmente.

Seppur rivolto all’utilizzo professionale, il monitor riesce ad adattarsi anche ad altri utilizzi, come quello gaming, anche se con i dovuti compromessi. Il refresh rate raggiunge i 75Hz supportati dal Freesync di AMD. In questo modo otterrai un’esperienza estremamente fluida evitando il noioso problema del tearing causato dalla desincronizzazione dei fotogrammi. Anche dal punto di vista della connettività, lo schermo offre un pannello I/O decisamente esteso. È presente un ingresso DisplayPort a cui si aggiungono 2 porte HDMI e perfino 2 porte USB. Ovviamente, non manca il jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti esterni. Una soluzione che sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo incontra davvero pochi rivali sul mercato.

Grazie allo sconto del 25%, il Samsung Business Monitor T45F può essere acquistato su Amazon a soli 179,90 euro per un risparmio di circa 60 euro sul prezzo di listino. Inoltre, potrai utilizzare la Carta del Docente in fase di pagamento che coprirà l’intero importo.

