Samsung C34J791, sconto super per un display maxi

Sconto super per un display maxi, ma anche uno sconto maxi per un display super. Nello scrivere queste righe stiamo utilizzando un Samsung C34J91, esattamente il modello di monitor QLED Ultrawide che in questo momento è disponibile su Amazon con lo sconto del 30%. Chi è abituato a molte ore di lavoro sul display sa quanto utile possa essere un ultrawide, ma non tutti hanno ancora sperimentato la particolare comodità di una versione “curved” che rende più plastico l’approccio con ogni singolo pixel del grande display.

Il taglio del 30% sul prezzo di listino significa uno sconto netto di 299 euro: un invito non indifferente, quanto sul piatto c’è la qualità dell’esperienza visiva durante il lavoro quotidiano ed un inevitabile boost alle performance operative.

Ultrawide, ultrasconto

In queste ore il Samsung C34J91 è disponibile al prezzo di 699,99 euro , il minor prezzo fin qui raggiunto da questo modello (medesimo prezzo è stato toccato alcune settimane or sono per una breve parentesi di sconto). Il consiglio è quello di prestare grande attenzione a questa opportunità perché trattasi di un display che, oltre ad una grande qualità generale, dispone anche di un elegante design e di un solido piede di appoggio. La regolazione posteriore è inoltre molto comoda, riuscendo ad orientare lo schermo in molte angolazioni con una piccolissima pressione orizzontale.

Il formato di riferimento è un 21:9 per una diagonale da 34 pollici che, di fatto, è come se portasse su un solo schermo due monitor affiancati. Il vantaggio è però quello di avere una sola superficie senza ostruzioni centrali, un solo connettore ed una qualità complessiva di alto livello. La curvatura è un aspetto da non sottovalutare proprio in virtù delle dimensioni: consente di avvicinare le parti periferiche, migliorando la visibilità grazie ad un miglior angolo tra display e occhio.