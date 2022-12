Samsung: Camera Assistant in arrivo su più smartphone Galaxy

Gli smartphone della gamma Galaxy di Samsung stanno per andare incontro a una novità sul fronte software decisamente interessante e che di sicuro saprà fare la felicità di coloro che usano il proprio cellulare anche per fare foto: l’app Camera Assistant sarà presto disponibile su un maggior numero di dispositivi.

Samsung: l’app Camera Assistant su più smartphone Galaxy

La notizia è stata diffusa inizialmente mediante un post pubblicato nel forum della community di Samsung in Corea del Sud. Un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in tempi brevi, anche se al momento non sono stata ancora fornite delle tempistiche esatte, ma è probabile che la build stabile possa essere rilasciata in concomitanza del lancio della serie Galaxy S23 che dovrebbe avvenire tra un paio di mesi.

L’applicazione è attualmente disponibile soltanto per i tre modelli della serie Galaxy S22 ed è stata rilasciata la prima volta a ottobre scorso.

Per chi non lo sapesse, Camera Assistant permette di personalizzare le impostazioni della fotocamera in maniera nettamente superiore rispetto ai controlli che vengono offerti con la fotocamera di serie. Grazie ad essa, ad esempio, è infatti possibile attivare o disattivare l’HDR, la texture fotografica morbida, la distanza dal soggetto, si possono girare video anche in modalità foto effettuando la pressione del tasto di scatto e molto altro ancora.

Ricordiamo che in passato Samsung ha adottato una strategia simile con la sua app Expert RAW, inizialmente funzionante solo con il Galaxy S21 Ultra e poi resa disponibile per svariati altri telefoni della gamma Galaxy, compresi vecchi smartphone top di gamma del 2020, come il Galaxy S20 Ultra e il Note 20 Ultra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.