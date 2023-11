Samsung Crystal TV UHD 4K da 43" a soli 335€: Amazon stupisce con il 25% di sconto!

Avvicinatevi nella nuova generazione di TV senza bisogno di esagerare pur godendovi immagini definite e con tantissime sfumature di colore. Per farlo, oggi, non dovrete spendere nemmeno grosse cifre e vi portate a casa il fantastico Samsung UE43CU7170UXZT Crystal UHD 4K da 43″ nella versione del 2023 al prezzo veramente eccezionale di soli 335,80 euro con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. Lo sconto è talmente interessante che il prezzo finale è al suo nuovo minimo storico.

Samsung Crystal TV UHD 4K a un prezzo incredibile

Lasciatevi travolgere da una tecnologia avanzata con la Samsung TV Crystal caratterizzata da colori reali e immagini cristalline che vi faranno vivere ogni scena nel realismo più assoluto. Dal design elegante e raffinato, avrete un televisore con uno spessore molto sottile che si adatta alla perfezione nella vostra casa, dando un tocco di stile in più. Caratterizzata da tantissime funzionalità tra cui il nuovissimo e innovativo Smart Hub che vi dà la possibilità di avere i contenuti in primo piano, così da dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming.

La tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell’immagine eccezionale. Allo stesso tempo il Motion Xcelerator Turbo porta l’esperienza di gioco ad un altro livello. Interessante anche dal punto di vista sonoro grazie alla tecnologia Adaptive Sound con la quale il suono viene ottimizzato in base a quello che state guardando, per offrirvi un audio ottimo in ogni scena. Inoltre l’audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore vi regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva.

Potrete anche utilizzarlo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegarlo al vostro PC con la modalità wireless e godervi i videogame con il Game Enhancer. Siete ancora qui? Le offerte non durano per sempre e potreste rischiare di farvi scappare questo fantastico gioiellino. Andate immediatamente su Amazon e acquistate il Samsung TV Crystal Serie UE43AU7190UXZT da 43″ a soli 335,80 euro con uno sconto del 25%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla in comode rate a tasso zero.

