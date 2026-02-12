 Samsung Crystal UHD 4K TV: pazzesca a soli 304€ per 43" di spettacolo
La Samsung Crystal UHD 4K TV è pazzesca e oggi, in offerta a 304€ su Amazon, è un affare imperdibile: il vero best buy dell'intrattenimento.
La Samsung Crystal UHD 4K TV è pazzesca e oggi, in offerta a 304€ su Amazon, è un affare imperdibile: il vero best buy dell'intrattenimento.

L’intrattenimento di alta qualità è pronto a prendere posto in casa tua! Scegli la Samsung Crystal UHD 4K TV per avere 43 pollici di puro spettacolo. Oggi è in offerta a un prezzo semplicemente pazzesco. Acquistala su Amazon a soli 304 euro! Niente in confronto a quello che ha da offrirti. Colori vivi, contrasti incredibili e un’immersività senza confini. Scegli il best buy migliore di sempre.

Acquista la Samsung Crystal UHD 4K

Dotata del processore Crystal 4K assicura un’esperienza lato utente semplicemente spaziale. L’ecosistema risulta sempre estremamente fluido e i fotogrammi incredibilmente rapidi, senza alcun difetto. Questo modello del 2025 offre la migliore tecnologia per una visione cinematografica dei tuoi contenuti preferiti. Il cinema si accende nel tuo salotto o nella tua camera con questa Smart TV firmata Samsung.

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43'' UE43U7000FUXZT, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025

Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 43” UE43U7000FUXZT, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025

304,49379,00€-20%
Vedi l’offerta

Samsung Crystal UHD 4K TV: 43″ dai dettagli folli

I colori sono sempre più vivi e cristallini, qualsiasi cosa tu stai guardando. Le sfumature sono riprodotte al meglio in una potente risoluzione 4K. Anche il contrasto con colori scuri ricchi e bianchi brillanti è migliorato. I tuoi contenuti preferiti in 4K saranno ancora più speciali. Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator le immagini sono più nitide e con movimenti fluidi sia mentre guardi eventi sportivi sia mentre giochi.

{title}

Acquista la Samsung Crystal UHD 4K

Con Samsung TV Plus accedi a tantissimi canali senza costi aggiuntivi, compresi i canali premium. Notizie, sport, film, intrattenimento, musica, programmi per bambini e altro ancora ti stanno aspettando. Ed è compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2 del digitale terrestre. Non perdere tempo! Scegli ora la Samsung Crystal UHD 4K TV 43″ a soli 304 euro su Amazon.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

