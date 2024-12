Samsung: display più grandi per i Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

I primi smartphone Samsung che saranno presentati all’inizio del prossimo anno saranno quelli appartenenti alla serie Galaxy S25 e presumibilmente avranno costi più elevati rispetto a quanto attualmente proposto, ma nella seconda metà del 2025 l’azienda toglierà i veli anche ai pieghevoli Galaxy Z Flip7 e al Galaxy Z Fold7. Proprio in merito a questi ultimi due device, l’analista Ross Young ha da poco condiviso alcuni dettagli interessanti, suggerendo che entrambi presenteranno display di dimensioni maggiori rispetto alla gamma ora in carica.

Samsung: Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 con display di dimensioni maggiori

Andando più in dettaglio, Young ritiene che il Galaxy Z Fold7 andrà a caratterizzarsi per l’utilizzo di una cover aggiornata e per quello di un display interno simile alla Special Edition del Galaxy Z Fold6 che il colosso sudcoreano ha lanciato quest’anno in Corea del Sud. Da tenere presente che il Galaxy Z Fold6 SE introduce importanti aggiornamenti rispetto al Galaxy Z Fold6 in versione standard, tra cui un display principale da 8 pollici e un display esterno da 6 pollici.

Per quanto concerne, invece, il Galaxy Z Flip7, l’analista è del parare che possa passare da 6,7 pollici a 6,8 pollici, con il display secondario che misura 4 pollici. Per fare un confronto, il Galaxy Z Flip6 di quest’anno ha un display primario da 6,7 pollici e un display secondario da 3,4 pollici. Per cui, in base alle affermazioni di Young, non solo il display secondario crescerà da 3,4 pollici a 4 pollici, ma ciò potrebbe avere un impatto di riflesso sulla grandezza del display interno.