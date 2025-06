Samsung Exynos 2600 ritorna a una configurazione da 8 core

Samsung ha recentemente avviato la produzione dei prototipi del suo nuovo SoC (System on a Chip) Exynos 2600, con i primi risultati dei benchmark che stanno già generando alte aspettative. Secondo indiscrezioni condivise dall’insider @OreXda, il nuovo processore ha infatti raggiunto punteggi abbastanza interessanti su Geekbench 6, superando persino Apple A18 Pro nelle prove multi-core e avvicinandosi alle prestazioni del Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Samsung Exynoss 2600 promette bene nei test preliminari grazie a una configurazione a 8 core

Inizialmente, @OreXda aveva riportato un punteggio di 2.400 in single-core e 9.400 in multi-core, ma si è poi corretto, rivelando risultati ancora più elevati: 2.950 punti nei carichi di lavoro single thread e ben 10.200 punti in quelli multi-thread. Si tratta di numeri collocano Samsung Exynos 2600 davanti ad A18 Pro di Apple, che però mantiene il primato nelle prestazioni single-core.

Rispetto al predecessore, ovvero Exynos 2400, il nuovo modello risulta il 15% più veloce in single-core e il 20% più performante in multi-core, un salto prestazionale sicuramente notevole. Un altro dettaglio interessante riguarda l’architettura del chip. Samsung sembra aver optato per una configurazione a 8 core, composta da due Cortex-X ad alte prestazioni e sei Cortex-A per l’efficienza, abbandonando il precedente schema a 10 core. Una scelta che potrebbe garantire un miglior bilanciamento tra potenza e consumi energetici, un aspetto ovviamente importante per i dispositivi mobili.

Exynos 2600 is expected two Cortex-X and six Cortex-A with 2nm process. It may score ~2400 single core and ~9400 multi core in Geekbench 6 about 20% and 15% better than the Exynos 2400. The Xclipse 960 may hit ~5800 in 3DMark Wild Life Extreme and ~85 FPS in GFXBench Aztec Ruins. pic.twitter.com/1ccYE6dGYL — Connor/코너/コナー (@OreXda) June 17, 2025

Inoltre, Samsung Exynos 2600, prodotto con un processo a 2 nm, si posiziona come un diretto concorrente del Dimensity 9500 di MediaTek, il quale sarebbe in grado di superare la soglia degli 11.000 punti nei test multi-core.

I test da poco diffusi non rivelano tuttavia informazioni riguardo l’efficienza energetica del nuovo Exynos 2600. I punteggi elevati potrebbero essere stati ottenuti con un consumo di energia non ottimale, un aspetto che Samsung dovrà eventualmente affinare prima del lancio ufficiale. Il nuovo SoC è, a ogni modo, un chip molto promettente che permetterà di competere in maniera più adeguata con gli attuali SoC della concorrenza.