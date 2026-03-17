Samsung ferma Galaxy Z Trifold: è l'inizio della fine per i foldable?

Sono passati circa tre mesi dal debutto sul mercato del Samsung Galaxy Z Trifold, smartphone tra i più attesi dello scorso trimestre grazie al suo display pieghevole su due lati. Individuato da molti come il capostipite di una lunga serie di dispositivi trifold, ora il produttore sembra intenzionato a fare un passo indietro interrompendo la produzione a pochi mesi dal lancio.

La scelta di Samsung potrebbe essere un indicatore del settore dei pieghevoli?

C’è da dire che dopo un periodo prolifico, con l’arrivo di tanti modelli sul mercato, il segmento degli smartphone pieghevoli sembra attualmente in una fase di stallo. Molti produttori preferiscono difatti di non rischiare, ignorando completamente la categoria oppure scegliendo di introdurre i dispositivi solo in alcuni mercati selezionati.

È la mossa attuata anche da Samsung, che ha preferito rilasciare il Galaxy Z Trifold dapprima in Corea e successivamente negli Stati Uniti escludendo le altre aree. Indubbiamente, il pieghevole in questione rientra tra i dispositivi di nicchia considerate le dimensioni, con display da 10 pollici una volta aperto, e soprattutto il prezzo che sfiora i 3.000 dollari. Motivi per i quali la società ha scelto di produrlo in poche unità.

Tuttavia, nessuno si aspettava che il ciclo di vita del primo trifold terminasse così presto. Secondo quanto riportato da fonti interne, Samsung interromperà le vendite del dispositivo in Corea a partire da oggi, mentre per il mercato americano la disponibilità del dispositivo continuerà fino ad esaurimento scorte.

Dal punto di vista delle vendite il dispositivo ha avuto tutto sommato un buon riscontro, dato che è andato spesso esaurito richiedendo alla società nuove scorte. A monte della scelta potrebbero esserci quindi motivazioni come una rendita poco rilevante per i numeri di Samsung, costi eccessivi per la produzione e un pubblico troppo ristretto a cui fare riferimento. Ad ogni modo, se il Galazy Z Trifold avrà un successore è difficile stabilirlo ora.

Secondo un report dettagliato, pubblicato di recente da Counterpoint Research, la fetta di mercato ottenuta dagli smartphone pieghevoli nel 2025 è pari al 2,5% con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. A guidare il mercato è Samsung con la sua linea di Galaxy Z, anche se sembrano essere i foldable anziché i modelli a conchiglia a ottenere un maggiore incremento.

Ciò sposta l’attenzione sulla produttività e quindi su un’utenza business anziché consumer, rendendo di fatto i pieghevoli un segmento destinato a una piccola cerchia. A scombinare le carte potrebbe però intervenire Apple con il suo primo iPhone Fold atteso per il prossimo autunno.