Lo smartphone da quasi 3.000 dollari: Galaxy Z TriFold

Samsung ha confermato il prezzo del Galaxy Z TriFold al suo debutto negli Stati Uniti: costerà 2.899 dollari. Sarà in vendita a partire dal 30 gennaio, con un unico taglio di memoria da 512 GB e nella colorazione Crafted Black. Non è certo un dispositivo come gli altri e la spesa record (la più alta di sempre per il settore) è giustificata dal design inedito 3-in-1, ma quale potrà essere l’accoglienza riservata dal mercato?

Galaxy Z TriFold costerà 2.899 dollari

Con questo prodotto, il brand va oltre il concetto di pieghevole a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, aggiungendo un’altra sezione allo schermo principale per permettere il passaggio immediato da un display esterno da 6,5 pollici a quello interno da 10 pollici. Per tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche rimandiamo all’articolo pubblicato alla presentazione di inizio dicembre.

A chi è destinato questo design?

Non mettiamo in dubbio l’affidabilità delle ricerche di mercato che di certo Samsung ha condotto prima di dar vita al progetto, ma è lecito chiedersi come un dispositivo simile possa tornare utile e comodo nell’utilizzo quotidiano. È uno smartphone che si apre oppure un tablet che si richiude su se stesso? Entrambe le cose? Il concept è di certo interessante, ma la praticità e l’affidabilità nel lungo periodo sono tutte da verificare. A questo proposito, il produttore afferma di averlo sottoposto a test raggiungendo i 200.000 cicli senza rotture, equivalenti a circa 100 aperture e chiusure ogni giorno per un periodo di cinque anni.

Al di là del prezzo elevato, quanti sono pronti ad abbandonare il form factor di un telefono tradizionale per abbracciare questa ennesima innovazione? È bene precisare che Galaxy Z TriFold non è l’unico tri-fold in circolazione, c’è anche HUAWEI Mate XT, avvistato lo scorso anno. Staremo a vedere se altri brand vorranno entrare in questo segmento: Xiaomi ci sta pensando da tempo.