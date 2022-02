Samsung Fit Plus 128GB: tanto spazio e formato mini a 300MB/s

Se sei alla ricerca di una buona pendrive per l’utilizzo professionale, oggi Amazon propone un’ottima soluzione per prestazioni ed affidabilità. Si tratta della Samsung Fit Plus 128GB, una soluzione estremamente compatta e capiente disponibile a soli 30 euro su Amazon.

Pendrive Samsung Fit Plus 128GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta di Samsung, infatti, è una delle più piccole attualmente disponibili. È poco più grande del solo connettore, per ospitare l’asola che consente di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi. In questo modo si semplifica il trasporto e si riduce drasticamente il rischio di smarrimento. Tuttavia, le dimensioni permettono di lasciare la chiavetta collegata senza rappresentare un impedimento per riporre il PC nella borsa o nello zaino. Da questo punto di vista, rappresenta un ottimo alleato per espandere la memoria dei Mini PC in maniera semplice, veloce e accessibile. La struttura in metallo, inoltre, garantisce la massima robustezza così da scongiurare qualsiasi rischio dovuto al trasporto.

Per quanto concerne le prestazioni, la pendrive sfrutta un’interfaccia USB 3.1 che fornisce una velocità di trasferimento fino a 300MB/s. Ovviamente è indispensabile che il computer supporti il medesimo standard per godere delle stesse prestazioni. Rimane, però, retrocompatibile con gli standard precedenti per la massima versatilità, con gli inevitabili limiti dovuti all’interfaccia utilizzata. La capacità da 128GB consente di memorizzare una consistente quantità di dati da foto e video, a migliaia di documenti o progetti. Nel complesso un accessorio di ottima qualità perfetto soprattutto per i professionisti, ma che si adatta a qualsiasi utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 12%, la Samsung Fit Plus 128GB è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro.

