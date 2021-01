Samsung Fit Plus da 128 GB: sicurezza e prestazioni a soli 30€

Avete mai pensato di affidarvi ad un Flash Drive invece di una chiavetta tradizionale? I vantaggi sono notevoli soprattutto in termini di performance. Oggi vogliamo parlarvi di uno dei modelli più incredibili dal punto di vista estetico e prestazionale: il Samsung Fit Plus con capacità pari a 128 GB oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per chi non ha mai avuto modo di provare questa tipologia di prodotto.

Samsung Fit Plus da 128 GB in offerta

Le prestazioni sono di fascia alta: velocità fino a 400 MB/s in fase di lettura. Per il trasferimento dei dati può essere collegato tramite qualsiasi porta USB con tanto di supporto allo standard 3.1 ed è pienamente compatibile con laptop, Smart TV, automobili, lettori multimediali e tanto altro. Tutto questo in dimensioni estremamente contenute da 2,36×1,88×0,73 centimetri, mentre il peso si attesta a 3,1 grammi.

I file sono al sicuro, ovunque voi andiate. Samsung, infatti, è uno dei maggiori produttori nel campo delle memorie flash e questo rende Fit Plus un supporto di memoria affidabile per archiviare dati importanti. Funziona in ogni circostanza grazie alla struttura impermeabile, antiurto, resistente alle alte temperature, ai campi magnetici e ai raggi X, il tutto accompagnato da una garanzia limitata di cinque anni.

Samsung non lascia mai nulla al caso nemmeno in termini di design, con una grande eleganza rafforzata dalla colorazione è Grigio Titanio. Al prezzo di soli 30,99 euro potrete portarvi a casa questo splendido gioiellino.