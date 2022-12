Samsung svela un frigorifero con schermo da 32 pollici

Il CES 2023 di Las Vegas si avvicina e, come in passato, Samsung ha annunciato un nuovo frigorifero smart. Il Bespoke Refrigerator Family Hub Plus eredita tutte le funzionalità della precedente generazione e aggiunge il supporto per Google Foto. La principale differenza è rappresentata dall’enorme schermo touch da 32 pollici che può essere sfruttato per TikTok e altri servizi che usano la visualizzazione verticale.

Una smart TV nel frigorifero

Il nuovo Bespoke Refrigerator Family Hub Plus sarà disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud (al momento non è noto se arriverà anche in Italia). Gli utenti potranno accedere al servizio Samsung Plus che offre gratuitamente 190 canali TV negli USA e circa 80 in Corea. Lo schermo touch da 32 pollici con risoluzione full HD supporta la funzionalità PiP (Picture-in-Picture), quindi è possibile vedere i canali in una finestra e usare il display per altre attività.

L’orientamento verticale dello schermo è ideale per i video di TikTok, YouTube Shorts e per i Reels di Instagram o Facebook. La precedente generazione consente di accedere a Microsoft OneDrive. Il nuovo frigorifero supporta anche Google Foto. Gli utenti possono condividere su Google Foto i contenuti creati sul Family Hub Plus e visualizzare sullo schermo da 32 pollici le immagini conservate su Google Foto.

Un’altra novità, riservata agli utenti statunitensi, è il supporto per Amazon Your Essentials. Utilizzando un widget è possibile ordinare i prodotti acquistati di frequente. Ovviamente non mancano altre app di Samsung, tra cui Atelier e SmartThings. Altre informazioni verranno comunicate durante la manifestazione di Las Vegas (5-8 gennaio 2023).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.