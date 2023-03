Samsung Galaxy A04s: COMBO SCONTO perfetta su Amazon

Grazie ad Amazon oggi acquisti il Samsung Galaxy A04s a un prezzo di favore. Con la combo 29% + 6 euro di extra sconto hai la possibilità di portarlo a casa quasi gratis. Non ci credi? Mettilo subito nel carrello a soli 122 euro, invece di 179,90 euro. Si tratta di un vero affare, ma sbrigati perché sta andando a ruba e il sold out è alle porte.

Dotato di una mega batteria, una capacità di 5000 mAh, è la soluzione perfetta per te che stai molto tempo fuori casa e hai bisogno di autonomia. Grazie al suo display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici avrai immagini sempre nitide, ricche di dettagli e coloratissime. Anche sotto la luce del sole sarà facile vedere i tuoi contenuti senza problemi.

Samsung Galaxy A04s: l’affare è su Amazon

Afferra subito l’affare con il Samsung Galaxy A04s a soli 122 euro. Disponibile in pronta consegna, ha diritto alla spedizione gratuita in pochissimi giorni direttamente a casa tua. E con l’extra sconto di 6 euro raggiungi un risparmio ancora maggiore. Scegli questo smartphone Android dotato di tutto a un prezzo ultra conveniente per la tua mobilità.

Mettilo nel carrello a soli 122 euro, invece di 179,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.