Samsung Galaxy A12: 50€ di sconto immediati sullo smartphone

Samsung Galaxy A12 è in promozione su Amazon a soli 153,00€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 46,00€ e rende l'acquisto ancora più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 è uno smartphone di fascia economica che però si riesce a distinguere dai tanti modelli sul mercato. Disponibile in colorazione Blue, attira lo sguardo a prima vista con un design semplice ma distintivo.

Montante in Display Infinity V da 6,5 pollici, offre una visione dei contenuti i ottima qualità grazie alla risoluzione HD+. In più le cornici che circondano lo schermo sono molto sottili rendendo l'esperienza visiva più gradevole.

Al suo interno è presente un processore Octa Core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni per prestazioni giornaliere ottime. Inoltre, all'occorrenza, utilizzando una MicroSD la memoria può essere espansa fino a 1 TB.

Sul pannello posteriore è stata installata una quad camera con sensore principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti consentono di scattare fotografie in modalità macro, di profondità e ultra grandangolare. La fotocamera frontale, poi, ha una lente ha 8 megapixel per selfie a regola d'arte.

Altra caratteristica da non sottovalutare è la batteria che vanta un valore tipico di 5000mAh. Inoltre si ricarica mediante la ricarica rapida adattiva da 15W.

Lo smartphone è Dual SIM e monta la versione 10 di Android.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A12 su Amazon a soli 153,00€ in colorazione Blue. Acquistalo oggi e ricevilo gratuitamente a casa sia se sei membro Prime che cliente standard.

In più, l'acquisto può essere saldato in un'unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis. Sceglilo come metodo di pagamento per saperne di più.