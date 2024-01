Samsung Galaxy A14 4G in SUPER sconto del 36% a soli 147€

Con ottime prestazioni e design elegante, il Samsung Galaxy A14 4G è ora disponibile ad un prezzo ancora più interessante. Con uno sconto del 36% attivo su eBay, puoi acquistare questo dispositivo a soli 147€. Per chi cerca un telefono di qualità ad un prezzo conveniente, questa è un’occasione da non perdere.

Samsung Galaxy A14 4G, con ben 128 GB di memoria interna

Il cuore del Samsung Galaxy A14 è un processore potente e affidabile come l’Helio G80 che garantisce una navigazione fluida e una gestione efficace delle applicazioni. Questo smartphone è progettato per fornire un’esperienza utente soddisfacente e gestire con facilità le esigenze di multitasking, comunicazione quotidiana e intrattenimento.

Il display del Samsung Galaxy A14 è uno dei maggiori punti di forza. La risoluzione nitida da 1080 x 2408 pixel, la grandezza da 6,6″ ed i colori vivaci rendono la visione di video e immagini un’esperienza coinvolgente. Anche la fotocamera non delude, con il sensore principale da 50 MP che permette di catturare immagini nitide e video in qualità Full HD e in 30 fps.

Un altro punto di forza di questo smartphone è la batteria a lunga durata. Con ben 5000 mAh di capienza infatti, il dispositivo garantisce una giornata di utilizzo intenso senza preoccuparsi di continue ricariche e ben 3120 minuti di autonomia in chiamata. Inoltre, l’interfaccia One UI è intuitiva e personalizzabile, adatta ad un’esperienza utente fluida e confortevole.

Non perdere l’occasione di acquistare il Samsung Galaxy A14 4G a soli 147€ grazie al super sconto del 36% attivo ancora per poco su eBay. Questo smartphone rappresenta la combinazione ideale di prestazioni, stile e funzionalità, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo affidabile e di qualità ad un prezzo estremamente basso.

