Samsung Galaxy A14 con batteria SUPER e fotocamera al TOP: regalo Amazon

Se vuoi uno smartphone economico che ti offra un’esperienza di visione ultra-vivida, una fotocamera da 50 MP e una batteria da 5.000 mAh, l’occasione arriva adesso su Amazon con un super sconto.

Oggi hai la possibilità di portarti a casa il Samsung Galaxy A14 a soli 154,90 euro invece di 199,90 euro, con uno sconto del 23%. Sono le ultime unità rimaste quindi ti consigliamo di sbrigarti.

Samsung Galaxy A14: lo smartphone economico, ma sorprendente

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone di fascia media che ti stupirà con le sue caratteristiche e il suo design. Il telefono ti sorprenderà con il suo display Infinity-V da 6.6 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia per la fotocamera frontale. Questo schermo ti permette di godere di una visione ampia e immersiva dei tuoi contenuti preferiti.

Dal punto di vista estetico ecco un design elegante e minimalista, per uno smartphone sottile e leggero, facile da tenere in mano e da usare. Ha anche un lettore di impronte digitali laterale per sbloccarlo in modo rapido e sicuro.

La fotocamera posteriore del Samsung Galaxy A14 è composta da tre sensori: il principale da 50 MP per foto nitide e cristalline, l’ultra-grandangolare da 8 MP per catturare più campo visivo e il macro da 2 MP per scattare i dettagli più vicini. La fotocamera frontale è da 13 MP per selfie luminosi e naturali.

La batteria da 5.000 mAh e ti garantisce un’autonomia di lunga durata per fare tutto quello che vuoi. Puoi anche ricaricarla velocemente con la ricarica rapida da 15 W. Il processore, infine, è un Octa-core che ti fornisce le prestazioni e la velocità su cui puoi sempre contare. La scheda tecnica si completa con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile.

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone che ti sorprenderà con le sue funzionalità e il suo prezzo fortemente economico, specie con questo imperdibile sconto.

