Samsung Galaxy A14 costa quasi 150€ su Amazon dopo Natale (-34%)

Oltre agli auricolari Sony WF-C500 al 55% in meno, tra le migliaia di pagine su Amazon si trovano anche altri dispositivi di elettronica e informatica a prezzi speciali. Le offerte, del resto, non si fermano prima delle festività natalizie. Per questa ragione, in questo contesto ti parleremo di uno smartphone low-cost imperdibile, venduto al 34% in meno e spedito in pochi giorni a casa tua! Se stai cercando quindi un telefono nuovo a basso prezzo, ti consigliamo l’acquisto di Samsung Galaxy A14!

Le caratteristiche del low-cost Samsung Galaxy A14

Lo smartphone Samsung Galaxy A14 non sarà eccezionale quanto altri modelli top di gamma, ma è perfetto per chi utilizza il telefono senza troppe esigenze. Il processore octa-core in dotazione fornisce performance adeguate all’uso di più applicazioni contemporaneamente senza problemi, che si tratti di giochi poco esigenti o di applicazioni social e utility. Il display LCD Infinity-V da 6.6’’, invece, restituisce immagini sempre vivide in Full HD+ per guardare video, film e serie TV in qualsiasi ambiente.

Lato memoria si trovano 128 GB di archiviazione espandibile e 4 GB di RAM, mentre la batteria è da 5.000 mAh e garantisce autonomia per una giornata senza compromessi. Il sistema operativo, naturalmente, è Android aggiornato all’ultima versione disponibile grazie al team Samsung.

Quanto costa questo telefono? 152,83 euro al posto di 229,90 euro grazie a un rivenditore di terze parti che gode di numerose recensioni positive. La consegna, dunque, è assicurata entro domenica 31 dicembre senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.