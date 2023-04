Samsung Galaxy A14 al MINIMO STORICO su Amazon

Approfitta ora del fantastico Samsung Galaxy A14 al suo minimo storico su Amazon. In questo preciso istante lo acquisti a soli 147 euro, invece di 209,90 euro. Un ottimo affare per uno smartphone economico, ma che ha davvero tutto. Il suo display LCD FHD+ da 6,6 pollici è fantastico. Potrai godere di immagini dai colori brillanti e ricche di dettagli.

Tra l’altro, selezionando Cofidis al momento del check out, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate. Niente male vero? E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita. Con disponibilità immediata ti arriva a casa in pochissimi giorni. Però devi essere veloce perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Questo sconto del 30% deve essere tuo.

Samsung Galaxy A14: prezzo bomba su Amazon

Il Samsung Galaxy A14 è un ottimo smartphone pensato per chi vuole un dispositivo essenziale, ma che faccia bene il suo dovere. Non aspettarti prestazioni al massimo della potenza, ma per navigare online, guardare i tuoi social, chattare e giocare è perfetto. La memoria interna è espandibile quindi ti basta una MicroSD per avere ancora più spazio di archiviazione.

Aggiungilo al carrello con soli 147 euro, anziché 209,90 euro. Ovviamente questa è un’offerta esclusiva per i soli clienti Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto ti consigliamo di attivare la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.