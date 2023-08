Samsung Galaxy A14 sotto i 200€: da acquistare immediatamente

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone perfetto per chi cerca semplicità e praticità. Dinamico e ricco di funzionalità, questo telefono fa egregiamente il suo dovere regalandoti tanta libertà di movimento grazie alla super batteria da 5000 mAh che, unita a una intelligente gestione del consumo energetico, assicura il massimo dell’autonomia. Oggi lo trovi in super promozione su Amazon. Acquistalo immediatamente a soli 183,59 euro, invece di 269,90 euro.

Si tratta di un’occasione irripetibile che devi afferrare subito al volo. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, sempre se sei cliente Prime, puoi pagare il tuo acquisto in comode rate a tasso zero. Seleziona Cofidis al momento del check out e segui le istruzioni a video. In pochissimo tempo ottieni un finanziamento perfetto per il tuo ordine. Cosa stai aspettando? Le scorte stanno andando a ruba e presto rimarranno solo pochissimi pezzi.

Samsung Galaxy A14: tutto quello che ti aspetti dal tuo smartphone

Con il Samsung Galaxy A14 5G hai tutto ciò che ti serve da uno smartphone. Prima di tutto connettività al massimo della potenza grazie alla tecnologia 5G a cui è compatibile. Poi non dimentichiamoci del processore Octa-Core che garantisce prestazioni sopra la media rispetto agli stessi smartphone di gamma. Inoltre, il display LCD Full HD+ da 6,6 pollici è un vero spasso. Ampio, colorato e ricco di dettagli. Insomma, questo telefono ha proprio tutto.

Acquistalo ora a soli 183,59 euro, invece di 269,90 euro. L’offerta è un’esclusiva Amazon Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.