Samsung Galaxy A14 va a ruba su Amazon con questo prezzo

Su Amazon sta andando a ruba il Samsung Galaxy A14. Infatti, a un prezzo così competitivo non poteva essere altrimenti. Acquistalo anche tu a soli 151,99 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di un ottimo sconto per un risparmio eccezionale. Grazie a questo smartphone spendi poco senza rinunciare a una buona qualità. Tra l’altro con Amazon hai anche due vantaggi se sei cliente Prime.

Primo, la consegna gratuita è garantita e in tempi velocissimi. Ti arriva a casa tua senza costi aggiuntivi e in pochissimi giorni. Secondo, hai pure la possibilità di acquistare subito e pagare a rate tasso zero. Ti basta selezionare Cofidis come metodo di pagamento prima di concludere il check out. Semplice vero? Risparmia subito e ottieni questi incredibili vantaggi, solo su Amazon.

Samsung Galaxy A14: economico, ma di qualità

Torniamo al nostro Samsung Galaxy A14 128GB. Questo è uno smartphone ideale per chi cerca prezzo basso e qualità buona. Con una batteria da 5000 mAh fai tutta una giornata di utilizzo senza alcun problema. Il display Infinity-V da 6,1 pollici regala immagini fantastiche e ricche di dettagli per un comfort visivo spettacolare. Il processore Octa-core offre prestazioni e velocità su cui puoi sempre contare.

Acquista il tuo Galaxy A14 a soli 151,99 euro, invece di 229,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.