Samsung Galaxy A15 con display AMOLED in sconto a SOLI 184,58€

Tra i tantissimi smartphone di fascia bassa presenti sul mercato, sappiamo bene come i dispositivi targati Samsung siano i migliori sul livello di aggiornamenti software nel tempo. Oggi, con un’offerta attiva su Amazon, Il Samsung Galaxy A15 è disponibile ad un prezzo straordinario di soli 184,58€.

Samsung Galaxy A15, con display AMOLED e memoria espandibile

Il Samsung Galaxy A15 si distingue sicuramente per le sue ottime specifiche nonostante la fascia di prezzo. Una su tutte è il suo display Super AMOLED da 6,5″, che permette di avere un’ottima esperienza visiva, ideale per chi guarda molti contenuti in streaming. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento da 90 Hz, lo smartphone diventa perfetto anche per del cloud gaming.

Sotto la scocca, il Galaxy A15 nasconde il processore affidabile Helio G99, che assicura buone prestazioni anche durante l’utilizzo di applicazioni esigenti. La memoria RAM da 4 GB e lo spazio di archiviazione da 128 GB sono delle giuste dimensioni per non avere troppi rallentamenti o la memoria sempre piena. La batteria a lunga durata garantisce inoltre un utilizzo prolungato del dispositivo, grazie ai 5000 mAh che permettono di dimenticarsi per un’intera giornata di dover ricaricare lo smartphone.

La fotocamera con sensore principale posteriore da 50 MP permette di scattare buone foto nonostante la fascia di prezzo e di registrare video in Full HD e 30 fps. Per quanto riguarda selfie o videochiamate, la fotocamera frontale da 13 MP fa il suo lavoro in una qualità accettabile.

Con uno sconto attivo ancora per poco su Amazon, il Samsung Galaxy A15 a soli 184,58€ è un affare da non perdere. Questo smartphone combina buone prestazioni, design elegante, grazie anche al bellissimo display AMOLED, e funzionalità legate al mondo Samsung, il tutto ad un prezzo estremamente basso.

