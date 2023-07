Samsung Galaxy A23 al 41% in meno su eBay: che PREZZO STRACCIATO

Se la precedente offerta su Xiaomi Redmi Note 12 Pro da noi segnalata su eBay non ti ha convinto, magari per il marchio, il design o le prestazioni offerte, sappi che abbiamo un’altra promozione su smartphone di fascia media in serbo per te. Sempre su eBay, difatti, in queste ore puoi trovare Samsung Galaxy A23 al 41% in meno. A questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire, e attento all’esaurimento delle scorte!

Samsung Galaxy A23 torna in offerta su eBay

La promozione in questione rilanciata dal rivenditore italiano neophoniastore è perfetta per te, ma vediamo anzitutto le specifiche dello smartphone. Samsung Galaxy A23 si presenta con uno schermo LCD PLS eccellente, dalla diagonale pari a 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 120Hz e design Infinity-V, leggermente spesso alla base e dotato di notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore. Posteriormente, invece, si presenta un sistema Quad Camera con fotocamera principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare per panorami mozzafiato e due sensori macro e di profondità per scoprire sempre più dettagli.

Sotto la scocca si presenta invece la batteria da 5.000 mAh per garantire anche più di una giornata di autonomia con uso normale. Seguono 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite slot microSD e 4 GB di RAM, oltre naturalmente al chip octa-core da massimo 2,2 GHz di frequenza, potente al punto giusto per un minimo di gaming e multitasking sui social network.

Di listino lo smartphone costerebbe 349 euro circa ma, grazie all’offerta ora in corso, si posiziona a 204,90 euro grazie a un taglio di esattamente 114,10 euro. La spedizione è gratuita e viene effettuata in due giorni, con un’attesa massima fino a lunedì 10 luglio in caso di ordine oggi, 6 luglio 2023. L’acquisto va completato con PayPal o carta di credito.

