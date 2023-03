Samsung Galaxy A23: sconto immediato POTENTE su Monclick

Grazie alle offerte pazze di Monclick, oggi acquisti un Samsung Galaxy A23 a soli 249 euro, invece di 349 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 100 euro. Inoltre, questo articolo gode della consegna gratuita. Se vuoi puoi anche decidere di acquistarlo a rate tasso zero da soli 83 euro l’una con PayPal e Klarna.

Grazie alla sua dotazione ottieni uno smartphone di buona qualità a un prezzo low cost. Con 128GB di memoria interna hai tutto lo spazio necessario per sfruttare le app che preferisci, i tuoi giochi preferiti e archiviare i contenuti multimediali che vuoi. Inoltre, hai anche un processore Octa-core molto potente che rende tutto particolarmente fluido.

Samsung Galaxy A23: la tecnologia a portata di mano

Con Monclick hai la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy A23 a soli 249 euro. Un prezzo speciale che garantisce un risparmio di 100 euro precisi. Dotato di connessione 5G è rapido e il processore Qualcomm Snapdragon 965 rende tutto senza limiti. L’ampio display Infinity-V da 6,6 pollici restituisce colori sgargianti e dettagli speciali. Sempre brillante, anche sotto la luce diretta del sole, rende tutto incredibilmente immersivo.

La super batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo anche intensivo per tutta la giornata e oltre. Approfitta quindi di questa speciale occasione. Acquistalo subito grazie a Monclick a soli 249 euro, invece di 349 euro. Risparmia 100 euro con consegna gratuita a domicilio. Puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Addirittura, con Klarna puoi anche pagare l’intera somma a 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.