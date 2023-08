Samsung Galaxy A34: 131€ di SCONTO, anche a Tasso Zero

Il Samsung Galaxy A34 5G è un ottimo smartphone dalle caratteristiche performanti. Grazie ai suoi 6GB di RAM garantisce una gestione di app e giochi perfetta, anche in multitasking. Con 128GB di ROM hai tutto lo spazio necessario per installarli e archiviare i tuoi contenuti. La sua batteria da 5000 mAh offre un’autonomia molto interessante, per quasi due giorni. Acquistalo ora a soli 268 euro, invece di 399,90 euro.

Questo prezzaccio lo trovi solo su Amazon che ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordinazione. Inoltre, sempre se sei un cliente Prime, hai la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Ti basta selezionare Cofidis al momento del check out per ottenere questa esclusiva molto interessante e vantaggiosa. La disponibilità, al momento, è immediata, ma sbrigati perché va a ruba.

Samsung Galaxy A34 5G: un super mediogamma a prezzo entry level

A un prezzo entry level oggi trovi il Samsung Galaxy A34 5G su Amazon. Dotato di un display da 6,6 pollici con tecnologia Super AMOLED FHD+ regala immagini super colorate e dettagli specifici. Grazie alla memoria interna espandibile puoi ottenere fino a 1TB di spazio di archiviazione extra. Il processore Octa-core regala prestazioni elevate in qualsiasi momento, anche durante un utilizzo intensivo di app e giochi.

Acquista il tuo Galaxy A34 5G a soli 268 euro, invece di 399,90 euro. Questo prezzo e la possibilità del Tasso Zero sono offerti da Prime. Perciò, se ancora non lo hai fatto, iscriviti al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Otterrai immediatamente tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.