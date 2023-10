Samsung Galaxy A34 5G al 37% in meno su Amazon: approfittane!

Oltre al televisore Samsung QLED 4K a soli 500 euro, su Amazon in queste ore di sabato 28 ottobre 2023 puoi trovare anche altri device dello stesso marchio a cifre molto allettanti. Ti abbiamo incuriosito? Allora sappi che se stai cercando uno smartphone di ultima generazione puoi acquistare Samsung Galaxy A34 5G a meno di 300 euro: si tratta di una offerta valida per pochi giorni, quindi affrettati!

Non lasciarti sfuggire Samsung Galaxy A34 5G

Il telefono Samsung Galaxy A34 5G appartiene alla linea di fascia media del colosso sudcoreano ed è caratterizzato da componenti di buona qualità e una cifra piuttosto accessibile. In questo caso specifico giunge con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM sotto la scocca, assieme al chipset MediaTek Dimensity 1080 dalla frequenza massima di 2,6 GHz per i due core più performanti.

Lo schermo è un Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione FHD+. Lato fotocamera si trovano quindi tre sensori posteriori (48 MP + 8 MP + 5 MP) e uno anteriore da 13 megapixel su notch a goccia per i selfie. La batteria è invece da 5.000 mAh e gode della ricarica rapida a 25W; non velocissima, ma adatta a garantire una ricarica completa in poco tempo. Il sistema operativo, naturalmente, è Android.

Il cartellino che normalmente dovresti pagare per questo dispositivo è pari a 469,90 euro ma, grazie all’offerta ora in corso, spenderai solo 294 euro per la versione Awesome Graphite, non altro che un semplice nero lucido. La consegna è gratuita e garantita entro domani, domenica 29 ottobre, in caso di acquisto entro stasera. Insomma, si tratta di un eccezionale acquisto di emergenza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.