TV Samsung QLED 4K 50" a SOLI 500 EURO su Amazon: che affare!

Anche durante il fine settimana Amazon si riempie di promozioni fantastiche su dispositivi di elettronica e informatica, televisori compresi. Dopo avere segnalato nelle scorse giornate un TV Samsung 4K da 55” in offerta, riprendiamo in questa occasione uno sconto del 37% su un TV Samsung QLED da 50 pollici, sempre con risoluzione 4K e sistema operativo proprietario.

Questo TV Samsung del 2023 è imperdibile!

Il televisore interessato è noto con il numero di modello Samsung QE50Q60CAUXZT ed è caratterizzato, come anticipato, da una diagonale pari a 50 pollici e uno schermo QLED di ultima generazione, dotato quindi di tecnologia Quantum Dot per garantire un miliardo di sfumature di colore. Non manca poi il Quantum HDR, altro standard che garantisce una qualità cinematografica dell’immagine con toni brillanti, dettagli definiti e neri più profondi.

Il televisore in questione ha quindi la tecnologia OTS Lite per l’audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, e il Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce. Il sistema operativo Tizen giunge con app come Netflix e Amazon Prime Video già installate, e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre è già integrato sotto la scocca.

Il prezzo del TV Samsung QE50Q60CAUXZT è normalmente pari a 789,99 euro ma, in queste ore, potrai acquistarlo a 499 euro grazie a uno sconto del 37%. La consegna è gratuita e avviene anche in appena tre giorni se hai un abbonamento Prime attivo. Il pagamento, invece, può essere completato in 5 rate senza interessi da 99,80 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.