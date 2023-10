Smart TV Samsung 4K 55" a soli 439€ su Amazon: CHE SCONTO (-37%)

Se hai desiderato una Smart TV di alta qualità con una dimensione generosa senza dover svuotare il portafoglio, oggi è il tuo giorno fortunato. Amazon offre uno sconto mozzafiato del 37% sulla Smart TV Samsung Crystal UHD UE55CU7170UXZT da 55 pollici, portando il prezzo da 699 euro a soli 439 euro. Questo affare è troppo buono per lasciarselo sfuggire, quindi ecco perché dovresti cogliere questa opportunità.

Smart TV Samsung 55″ in offerta: le caratteristiche

Immagina di guardare i tuoi film o programmi preferiti con colori così vibranti e realistici che sembrano saltare fuori dallo schermo. Grazie a PurColour, la Samsung Crystal UHD ti offre esattamente questa esperienza. I colori sono ottimizzati per garantirti immagini straordinarie e coinvolgenti, rendendo ogni momento di visione memorabile.

Questa Smart TV è dotata del potente processore Crystal 4K, che migliora la qualità dell’immagine in modo sorprendente. Grazie al sistema di upscaling, anche i tuoi contenuti preferiti con risoluzione inferiore verranno visualizzati in una nitida risoluzione 4K. Ogni dettaglio, dai contrasti alle sfumature di colore, sarà impeccabile.

Il Smart Hub è il centro dell’esperienza televisiva e con questa Samsung Crystal UHD, avrai un Smart Hub che si adatta alle tue preferenze. È suddiviso in tre categorie principali: Media, Game e Ambient. Questo significa che la TV si adatta automaticamente al tipo di contenuto che stai guardando, ottimizzando la tua esperienza in base alle tue esigenze.

Una Smart TV con una qualità dell’immagine eccezionale merita anche un audio straordinario. Questa Samsung Crystal UHD è dotata di audio surround 3D e audio virtuale a canale superiore. Questo ti regalerà un’esperienza sonora completamente coinvolgente, che completerà la tua immersione nei contenuti che stai guardando.

L’Adaptive Sound è una funzionalità innovativa che analizza la scena in tempo reale e adatta l’audio in base al tipo di contenuto che stai guardando. Il risultato è un audio vivido ma bilanciato, che migliora ulteriormente la tua esperienza di visione.

Il prezzo originale di 699 euro è già un affare per una Smart TV di questa qualità, ma ora, con uno sconto del 37%, puoi portare a casa la Samsung Crystal UHD UE55CU7170UXZT da 55 pollici per soli 439 euro. Questa è un’opportunità unica che potresti non vedere tornare presto. Non lasciartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.