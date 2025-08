Samsung Galaxy A36 5G a meno di 300 euro è best buy assoluto: 6+128GB

Ci sono tantissimi smartphone sul mercato. Quale acquistare? È facile rendere la scelta ovvia quando hai Samsung Galaxy A36 5G a tua disposizione. Un modello medio gamma di tutto rispetto, con display grande e dalla qualità avanzata e potenza che rende ogni gesto quotidiano una passeggiata. Anche il prezzo è un affare con lo sconto del 28% su Amazon disponibile ora. Mettilo in carrello a soli 289,90 euro invece di 399,90 euro per farlo tuo e se vuoi paga anche in 5 rate senza interessi.

Samsung Galaxy A36 5G è bello e perfetto. Con il suo design che è stato curato sotto tutti i punti di vista, hai tra le mani uno smartphone non solo rifinito ma anche ergonomico e che ti offre un feedback premium. Disponibile in colorazione Awesome Lavander, questo modello è versione italiana ed è nel taglio di memoria da 128GB e 6GB di RAM, i quali, abbinati al processore ultra potente offrono delle prestazioni scattanti. Puoi aprire tutte le app che vuoi e arrivare comunque a fine giornata con autonomia a disposizione perché la massiccia batteria da 5000mAh è longeva e pronta a supportarti in tutto e per tutto.

Ma veniamo a noi, lo smartphone ha un display da 6,7 pollici con pannello Super AMOLED con risoluzione avanzata. I colori sono brillanti e i dettagli sono definiti per captare ogni minuzia. In altre parole ciò che viene riprodotto sullo schermo si fonde con la realtà che ti circonda. Tutte le tue richieste vengono esaudite grazie all’intelligenza artificiale che con le sue funzioni ti permettono di trovare risposta alle domande con un solo gesto del tuo dito, creare filtri unici e fare editing sulle foto come se stessi utilizzando dei prodotti professionali. C’è anche il comparto fotografico che merita una citazione con la sua tripla fotocamera posteriore da 50MP.

Metti nel carrello il tuo Samsung Galaxy A36 5G a soli 289,90 euro invece di 399,90 euro su Amazon.