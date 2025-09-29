Samsung Galaxy A36 5G a 209 euro: cogli al volo l'affare

Samsung Galaxy A36 5G è tra gli smartphone più apprezzati nella sua fascia di riferimento e oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È stato lanciato quest’anno per rinnovare una gamma di dispositivi che nell’ultimo periodo ha saputo riscontrare un notevole successo, quella mid range. Prestazioni e design sono all’altezza delle aspettative per chi cerca il modello giusto da portare con sé ogni giorno, diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

L’offerta su Amazon per Samsung Galaxy A36 5G

Partiamo dal comparto software: c’è il sistema operativo Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi, senza limitazioni. Non manca nemmeno il supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale. Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per atre informazioni rimandiamo alla scheda del telefono.

Display Super AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz;

processore octa core;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 8+50+5 megapixel, frontale da 12 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4;

batteria da 5.000 mAh;

certificazione IP67;

dimensioni 162,9×78,2×7,4 millimetri, peso 195 grammi.

Con l’offerta di oggi puoi comprare lo smartphone Samsung Galaxy A36 5G al prezzo finale di 209,99 euro invece di 349,00 euro come da listino ufficiale, con un grande risparmio. La colorazione è Awesome Black, visibile in queste immagini.

La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis assicurata entro un paio di giorni se lo ordini subito. Chiudiamo segnalando che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5, tra i punti di forza più apprezzati ci sono la qualità del dispositivo, l’aspetto estetico e le prestazioni.