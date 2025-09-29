 Samsung Galaxy A36 5G a 209 euro: cogli al volo l'affare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy A36 5G a 209 euro: cogli al volo l'affare

Connettività mobile di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore e Samsung Galaxy A36 5G: oggi è in forte sconto su Amazon.
Samsung Galaxy A36 5G a 209 euro: cogli al volo l'affare
Tecnologia Mobile
Connettività mobile di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore e Samsung Galaxy A36 5G: oggi è in forte sconto su Amazon.

Samsung Galaxy A36 5G è tra gli smartphone più apprezzati nella sua fascia di riferimento e oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È stato lanciato quest’anno per rinnovare una gamma di dispositivi che nell’ultimo periodo ha saputo riscontrare un notevole successo, quella mid range. Prestazioni e design sono all’altezza delle aspettative per chi cerca il modello giusto da portare con sé ogni giorno, diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Compra Galaxy A36 5G in offerta

L’offerta su Amazon per Samsung Galaxy A36 5G

Partiamo dal comparto software: c’è il sistema operativo Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi, senza limitazioni. Non manca nemmeno il supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale. Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per atre informazioni rimandiamo alla scheda del telefono.

  • Display Super AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz;
  • processore octa core;
  • 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;
  • tripla fotocamera posteriore da 8+50+5 megapixel, frontale da 12 megapixel;
  • connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4;
  • batteria da 5.000 mAh;
  • certificazione IP67;
  • dimensioni 162,9×78,2×7,4 millimetri, peso 195 grammi.

Lo smartphone Samsung Galaxy A36 5G nella colorazione Awesome Black

Con l’offerta di oggi puoi comprare lo smartphone Samsung Galaxy A36 5G al prezzo finale di 209,99 euro invece di 349,00 euro come da listino ufficiale, con un grande risparmio. La colorazione è Awesome Black, visibile in queste immagini.

Samsung Galaxy A36 5G 6GB-128GB Nero Fantastico Nero Dual SIM SM-A366

Compra Galaxy A36 5G in offerta

La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis assicurata entro un paio di giorni se lo ordini subito. Chiudiamo segnalando che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5, tra i punti di forza più apprezzati ci sono la qualità del dispositivo, l’aspetto estetico e le prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi

Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi
L'iconico Orologio CASIO Vintage a soli 28€ su eBay è un regalo

L'iconico Orologio CASIO Vintage a soli 28€ su eBay è un regalo
iPhone 17e non sarà all'altezza del predecessore

iPhone 17e non sarà all'altezza del predecessore
iOS 26, tutte le funzioni adattive che cambiano l'iPhone

iOS 26, tutte le funzioni adattive che cambiano l'iPhone
Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi

Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi
L'iconico Orologio CASIO Vintage a soli 28€ su eBay è un regalo

L'iconico Orologio CASIO Vintage a soli 28€ su eBay è un regalo
iPhone 17e non sarà all'altezza del predecessore

iPhone 17e non sarà all'altezza del predecessore
iOS 26, tutte le funzioni adattive che cambiano l'iPhone

iOS 26, tutte le funzioni adattive che cambiano l'iPhone
Davide Tommasi
Pubblicato il
29 set 2025
Link copiato negli appunti