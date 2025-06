Samsung Galaxy A36: un gioiellino a soli 215€ su eBay

Con eBay hai sempre una soluzione per risparmiare. Grazie al nuovo Coupon PSPRGIUN25 di giugno 2025 ottieni un extra sconto di 10 euro sul prezzo già scontato del Samsung Galaxy A36. Cosa stai aspettando? Questo gioiellino è tuo a soli 215 euro, invece di 399,90 euro. Si tratta di un’occasione da prendere al volo prima che finisca.

Grazie all’intelligenza pazzesca hai tantissime funzionalità AI integrate in grado di rendere la tua interazione ancora più speciale. Effettua una ricerca semplicemente cerchiando quello che vuoi cercare. Realizza foto uniche usando il tuo smartphone come una tela e le immagini della galleria come colori. Rimuovi gli elementi indesiderati da uno scatto in un attimo.

Questa offertona è disponibile solo su eBay che include anche la consegna gratuita verso molte destinazioni in tutta Italia. Inoltre, con PayPal e Klarna come metodi di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero questo acquisto. Così risparmi e paghi un po’ alla volta senza interessi. Niente male vero?

Samsung Galaxy A36: display top, batteria super e prezzo down

Il Samsung Galaxy A36 offre prestazioni eccellenti e caratteristiche premium a chi decide di acquistarlo. Tutto questo a un prezzo molto basso. Ordinalo adesso su eBay a soli 215 euro. Lo ottieni a questo prezzo sfruttando il nuovo coupon PSPRGIUN25. Un’occasione unica e imperdibile.

Grazie alla batteria super rimani connesso al tuo mondo tutto il giorno e anche l’indomani. L’ampio display da 6,7 pollici offre un’esperienza di gioco top e immersiva. La tecnologia Super AMOLED FHD+ è semplicemente pazzesca. E con una frequenza di aggiornamento a 120Hz tutto è ancora più fluido.

Le prestazione straordinarie sono offerte dall’ottimo processore Octa-Core che rende tutto ancora più veloce. Infine, con Samsung hai fino a 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo garantite. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 215 euro con PSPRGIUN25.