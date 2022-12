Samsung Galaxy A53 su Amazon sta al 30% di sconto

Fai l’affare del giorno su Amazon. In questo preciso istante acquisti il Samsung Galaxy A53 5G a soli 329 euro, invece di 469,90 euro. Si tratta di uno sconto pari al 30% che ti fa risparmiare esattamente 140,90 euro. Cosa stai aspettando? Le scorte si stanno esaurendo velocemente portandolo molto vicino un prossimo sold out. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili da soli 65,80 euro al mese a tasso zero.

Questa super promozione la ottieni perché sei un cliente Prime. Caso contrario, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Samsung Galaxy A53 5G: prezzo esclusivo su Amazon

Se sei alla ricerca di un ottimo smartphone Android potente e versatile il Samsung Galaxy A53 5G è la scelta giusta. Sarai davvero soddisfatto di tutto ciò che ha da offrirti questo medio gamma. Primo fra tutti l’ottimo display Infinity-O FHD+ Super AMOLED da 6,5 pollici. Si tratta di uno spazio dedicato al tuo intrattenimento per gustarti al meglio anche video e contenuti multimediali con un refresh rate da 120Hz.

Inoltre, i suoi 6GB di RAM e 128GB di memoria interna offrono rispettivamente un multitasking reattivo e uno spazio di archiviazione importante. Potrai scaricare e installare tutte le tue applicazioni e i tuoi giochi preferiti. Infine, la sua batteria da 5000 mAh ti assicura una durata effettiva per tutta la giornata e oltre. Mettilo nel carrello a soli 329 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.