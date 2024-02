Samsung Galaxy A54 256GB a 326€: scopri come averlo

Vuoi uno smartphone pazzesco a un prezzo formidabile. Approfitta dell’incredibile promozione attiva sullo store ufficiale Samsung. Oggi acquisti un Samsung Galaxy A54 256GB a soli 326 euro, invece di 429 euro. Si tratta di un risparmio fantastico anche perché la versione che puoi aggiudicarti è quella da 256GB. Devi solo mettere in carrello l’articolo e inserire il codice GALAXY4U nell’apposita sezione ben visibile. L’extra 5% di sconto lo ottieni se acquisti con il tuo account Samsung Members.

Samsung Galaxy A54 256GB: potenza senza limiti

Il Samsung Galaxy A54 256GB è potenza senza limiti. Grazie alla quantità di spazio di archiviazione disponibile puoi installare tutte le app e i tutti i giochi che vuoi. Inoltre, puoi archiviare contenuti multimediali sulla memoria del dispositivo senza problemi. Il processore Octa-core spinge le prestazioni a livelli eccellenti per velocità e fluidità anche in multitasking. Il display Infinity-O da 6,4 pollici è una finestra sul tuo mondo con tecnologia Full HD+ per una visione straordinaria anche sotto la luce del sole e 120Hz di refresh rate.

Acquistalo adesso a soli 326 euro, invece di 429 euro. Questo prezzo lo ottieni inserendo il codice GALAXY4U nell’apposita sezione ben visibile, dopo averlo messo in carrello e prima del check out. Inoltre, effettuando l’ordine con il tuo account Samsung Members ottieni anche un extra sconto del 5%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.