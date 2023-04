Samsung Galaxy A54 5G ritorna disponibile al MINIMO STORICO

È possibile avere uno smartphone di ultima generazione a un prezzo imbattibile, con prestazioni al top, una batteria che dura a lungo ed una super fotocamera?

Sì, se parliamo di Samsung Galaxy A54 5G, che è tornato disponibile su Amazon a soli 499 euro invece di 569,90 euro. Con la spedizione Prime potresti riceverlo già domani e scoprire un telefono sorprendente per la sua fascia di prezzo.

Samsung Galaxy A54 5G in offerta Amazon: la scheda tecnica

Samsung Galaxy A54 5G è dotato di un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, che ti regala immagini nitide e fluide in ogni situazione. Il processore è l’Exynos 1380 a 5 nm, che garantisce una fluidità ottimale e il supporto alla rete 5G, per navigare e scaricare contenuti ad alta velocità. La memoria interna è di 256 GB, espandibile fino a 1 TB con una microSD, mentre la RAM è di 8 GB, per gestire al meglio le tue app e i tuoi giochi preferiti.

Importante la dotazione della fotocamera posteriore composta da quattro sensori: il principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, che cattura foto dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa luce; il grandangolare da 12 MP con angolo di visione di 123 gradi, che ti permette di immortalare paesaggi e gruppi di persone; il macro da 5 MP, che ti avvicina ai dettagli più piccoli; e il sensore di profondità da 5 MP, che crea un effetto sfocato sullo sfondo per mettere in risalto il soggetto.

La fotocamera frontale è invece da 32 MP, perfetta per i tuoi selfie e le tue videochiamate.

La batteria del Samsung Galaxy A54 5G è una generosa unità da 5000 mAh, che ti assicura un’autonomia di lunga durata e una ricarica rapida a 25 W. Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia One UI 5.1, che ti offre un’esperienza utente personalizzabile e intuitiva. Tra le altre funzionalità troviamo il sensore di impronte digitali sotto al display, il jack audio da 3.5 mm, la certificazione IP67 contro acqua e polvere e la cover trasparente inclusa nella confezione.

Se sei interessato a questo smartphone, approfitta subito dell’offerta su Amazon: puoi acquistare il Samsung Galaxy A54 5G a soli 499 euro invece di 569,90 euro e riceverlo entro pochissimi giorni.

