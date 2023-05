Samsung Galaxy A54 da INFARTO su Amazon: 110€ di SCONTO

Affrettati perché su Amazon è in corso un’offerta lampo decisamente interessante. Acquista il nuovo Samsung Galaxy A54 con 100 euro di sconto immediato. La versione in super promozione è quella con 256GB di ROM. Uno spettacolo per gli occhi e per il portafoglio! Tra l’altro per tutti i clienti Prime c’è la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo a rate tasso zero con Cofidis.

Un prezzo eccezionale per questo nuovo modello del colosso coreano. Tra l’altro hai anche una Clear Cover inclusa nella confezione. Goditi un dispositivo eccellente sotto ogni punto di vista. Guarda immagini, video e contenuti dall’ottimo display Super AMOLED da 6,4 pollici. Ampio e immersivo, è un vero e proprio spettacolo per gli occhi. E con 256GB di ROM installi e archivi tutto ciò che vuoi.

Samsung Galaxy A54: l’occasione è firmata Amazon

Aggiudicati il Samsung Galaxy A54 256GB con soli 459 euro, invece di 569,90 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca da non perdere assolutamente. Con disponibilità immediata ti arriva a casa un bolide con 8GB di RAM, una batteria da 5000 mAh di lunga durata e un processore Octa-core potente e veloce. Insomma, tutto per goderti la migliore tecnologia in portabilità.

Mettilo nel carrello con un risparmio di 100 euro. Questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.