Samsung Galaxy A54: su Amazon il PREZZO è SPECIALE

Il Samsung Galaxy A54 è in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Approfittane subito! Acquistalo ora a soli 313,90 euro, invece di 492,66 euro. Si tratta di un ottimo affare per questo smartphone mediogamma che si comporta da top di gamma. Grazie a questa promozione hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che vuoi e la possibilità di pagare in comode rate, selezionando Cofidis al momento del check out.

Uno dei suoi tanti punti forti è la batteria che garantisce un utilizzo di 2 giorni. Alla moda, si presenta con linee moderne e accattivanti e una speciale finitura in vetro con colori spettacolari. La tripla fotocamera professionale da 50MP offre scatti sempre perfetti sotto qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la fotocamera frontale da 32MP ti regala selfie eccellenti, da fare invidia a tutti i tuoi followers.

Samsung Galaxy A54: questo è il momento giusto per acquistarlo

Prendi al volo questa occasione e acquista il Samsung Galaxy A54. Dotato di 128GB di ROM, hai tutto lo spazio che vuoi per installare app e giochi oltre che archiviare i tuoi ricordi o qualsiasi altro contenuto multimediale. Dotato di processore Exynos 1380 Octa-core, le prestazioni sono pazzesche, offrendoti una fluidità incredibile. Goditi contenuti sempre perfetti grazie al display Super AMOLED da 6,4 pollici.

Acquista il tuo Galaxy A54 a soli 313,90 euro, invece di 492,66 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.