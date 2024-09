Samsung Galaxy A55: economico e potente è best buy su eBay

Il nuovo Samsung Galaxy A55 è lo smartphone economico e potente del colosso sudcoreano. Economico perché oggi è in corso un’offerta davvero ottima su eBay. Acquistalo adesso a prezzo da best buy! Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare senza rinunciare a un buon design e a una buona qualità.

Sono quattro le caratteristiche principali di questo telefono. Primo, il design incredibile con una nuova cornice laterale in metallo e il retro in vetro per leggerezza, resistenza ed estetica. Secondo, la certificazione IP67 con materiali impermeabili ad acqua e polvere. Terzo, la sicurezza fornita da Samsung Knox Vault. Quarto, video luminosi e colori brillanti anche con poca luce.

Samsung Galaxy A55: oggi tuo a prezzo da best buy

Vuoi cambiare smartphone, ma non sai cosa acquistare perché quello che cerchi costa troppo. Il giusto compromesso lo trovi con il Samsung Galaxy A55. Questo telefono offre prestazioni decisamente interessanti e la comodità dell’intelligenza di Google a un prezzo super competitivo. Acquistalo su eBay a soli 337€.

Un’ottima offerta per questo device che semplifica la tua vita. Sfrutta Cerchia e Cerca con Google per trovare un oggetto o un testo e ottenere risultati di ricerca specifici. Inoltre, grazie a Samsung Knox Vault tutte le tue informazioni sono al sicuro contro qualsiasi cybercriminali e minaccia online.

Inoltre, con il Galaxy A55, Samsung ha assicurato aggiornamenti per il sistema operativo fino a 4 generazioni e aggiornamenti di sicurezza fino a 5 anni. Così fai un investimento oggi per il futuro senza preoccuparti che questo smartphone possa diventare obsoleto nel giro di un paio di anni.

La protezione IP67 lo rende impermeabile contro acqua e polvere così puoi scattare le foto anche sotto la pioggia. Il processore Octa-core assicura prestazioni elevate. Inoltre, il display è nitido e colorato grazie alla tecnologia FHD+ Super AMOLED. Acquistalo adesso a soli 337€.