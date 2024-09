Samsung Galaxy A55: il re dei mediogamma al 35% di sconto

Il re dei mediogamma oggi è in offerta speciale su eBay! Acquista subito il Samsung Galaxy A55 al 35% di sconto. Si tratta di un’ottima occasione, ma devi essere veloce perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili e il sold out è molto vicino.

La versione in promozione è quella da 256GB di ROM. Così puoi archiviare qualsiasi contenuto senza preoccuparti dello spazio. Inoltre, puoi installare tutte le app e tutti i giochi che vuoi senza alcun limite. Grazie ai suoi 8GB di RAM è molto scattante, anche in multitasking.

Con eBay, oltre a risparmiare il 35% dal prezzo di listino, con questo ordine hai altri vantaggi. Primo fra tutti la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy A55: insuperabile a questo prezzo

Scegli il Samsung Galaxy A55 a soli 324€ circa, invece di 499€! Lo trovi solo su eBay e hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. La prima rata al momento dell’ordine mentre le altre due nei mesi appena successivi. Ma veniamo alle caratteristiche di questo smartphone mediogamma.

Il suo design con la nuova cornice laterale in metallo e il retro in vetro è davvero speciale, rendendo questo smartphone moderno ed elegante allo stesso tempo. Inoltre, grazie alla certificazione IP67, è resistente ad acqua e polvere, così non ti devi preoccupare quando lo usi vicino a una piscina o sotto la pioggia.

In questo modello, ora è disponibile anche la funzionalità Cerchia e trova di Google. Così puoi godere della comoda intelligenza artificiale che ti permette di trovare quello che vedi in un contenuto. Inoltre, il comparto fotografico è eccellente, per scattare foto meravigliose anche con poca luce.

Riprendi video in Super HDR anche in scarse condizioni di illuminazione per creare ricordi ovunque tu sia e in qualsiasi condizione. Acquistalo adesso a soli 324€ circa, invece di 499€!