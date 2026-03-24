Samsung Galaxy A56 (256GB) è il mid range che vogliono tutti e ora è in offerta

Approfitta di questa occasione che stiamo per segnalarti per mettere le mani su un fantastico smartphone di fascia media a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy A56che, nella versione da 256 GB, puoi acquistare su a su eBay a soli 326,90 euro, anziché 449 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Potrai quindi notare che siamo di fronte a uno sconto straordinario di circa 123 euro. E potrai anche decidere di pagare in comode rate da 108,97 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A56 è perfetto e costa e giusto

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo del Samsung Galaxy A56 è ciò che lo contraddistingue come uno dei migliori smartphone medio gamma in circolazione e con questo sconto è ancora meglio. Passando alle caratteristiche notiamo subito un’ottima maneggevolezza con un peso di soli 198 grrammi e uno spessore di 7,4 mm, più la resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP67.

È dotato di un ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate veloce da 120 Hz e luminosità massima di 1200 nit. Il processore che troviamo a bordo è un Exynos 1580 supportato da 8 GB di RAM e in questa versione da 256 GB di memoria interna. Lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP. Mentre la fotocamera frontale è da 12 MP. Non si fa mancare poi una generosa batteria da 5000 mAh che garantisce anche una rapidissima ricarica cablata da 45 W.

Insomma una forza della natura che per il prezzo con cui puoi averlo oggi risulta davvero una promozione straordinaria. Quindi approfittane anche tu. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A56 che a soli 326,90 euro, anziché 449 euro. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.