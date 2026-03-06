 Samsung Galaxy A56 5G è il medio gamma da acquistare a occhi chiusi
Il Samsung Galaxy A56 5G, nella versione da 256GB, è in offerta su eBay con il codice segreto ed è un medio gamma da acquistare a occhi chiusi.
Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno smartphone medio gamma eccezionale che rimane ancora uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy A56 5Gche oggi su eBay puoi avere a soli 347,90 euro, invece che 362,90 euro. Per ottenerlo a questa cifra ricordati di applicare anche il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai beneficiare di un doppio sconto che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai ottenere uno smartphone eccellente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di pagare in tre comode rate da 120,97 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A56 5G a questo prezzo non è battibile

Di smartphone medio gamma ce ne sono parecchi, alcuni più interessanti di altri, ma in questo momento il Samsung Galaxy A56 5G non è battibile. Ha uno straordinario scomparto fotografico con sensore principale posteriore da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale da 12 MP per ottimi scatti.

Garantisce una batteria che dura a lungo con capacità da 5000 mAh e ricarica veloce da 45 W. Mentre monta il processore Exynos 15080 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB. Il sistema operativo è basato su Android 15 con interfaccia ONE UI 7. Anche esteticamente dice la sua con un peso di appena 198 grammi, uno spessore di soli 7,4 mm e un bellissimo e generoso display Super AMOLED da 6,7 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz. Inoltre è certificato IP67 per resistere all’acqua e alla polvere.

Se non eri sicuro del prodotto certamente considerando le caratteristiche e il prezzo sono certo che non hai più alcun dubbio. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A56 5G a soli 347,90 euro, invece che 362,90 euro, applicando il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Se lo prendi oggi potrai riceverlo a casa tua in un paio di giorni senza pagare la spedizione.

Pubblicato il 6 mar 2026

Michea Elia
6 mar 2026
