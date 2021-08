Samsung Galaxy Book Pro 360 scontato di ben 240€

Siete alla ricerca di un buon laptop potente e compatto? Su Amazon potreste acquistare il nuovissimo Samsung Galaxy Book Pro 360 da 13,3 pollici a un prezzo mai visto prima: solo 1359 euro invece di 1599 euro. Certo, la cifra resta ancora molto proibitiva, ma lo sconto di 240 euro potrebbe spingere i più interessati al prodotto a un definitivo acquisto.

Samsung Galaxy Book Pro 360: caratteristiche principali

Con una CPU e una GPU più veloci, rispettivamente del 24% e del 78% rispetto ai precedenti laptop, il processore Intel Core i7 di 11a generazione con grafica Intel Iris Xe offre un nuovo concetto di produttività, gioco e visione di contenuti in streaming. Il pc portatile è dotato di un realistico, accurato e nitido display touchscreen Super AMOLED da 13,3 pollici con il 120% di volume colore (DCI-P3). L’AKG integrato e il suono Dolby Atmos assicurano un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente.

Sottile e leggero, ma affidabile. Il design 2 in 1 con display convertibile a 360° non ha eguali. Con soli 11,9 mm di spessore e un peso di 1.042 g, il Galaxy Book Pro 360 offre la mobilità di uno smartphone e una durabilità eccezionale. La S Pen è estremamente sensibile e consente di disegnare, dipingere e creare autentici capolavori con l’aiuto del software Clip Studio, che integra al suo interno inchiostro, storyboard, pennelli e un’ampia gamma di strumenti preinstallati. Da non sottovalutare assolutamente la RAM da ben 16 GB e la memoria di storage garantita da un rapido SSD da 512 GB.

Tutto questo può essere vostro, in meno di 48 ore lavorative con spese di spedizione gratuite, a soli 1359 euro invece di 1599 euro grazie allo sconto del 15% pari a un risparmio di ben 240 euro.