Samsung Galaxy Book2 Pro 360: risparmia 481€ su Amazon

Risparmia 481 euro acquistando il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 su Amazon. Si tratta di un’offerta pazzesca da cogliere al volo se vuoi aggiudicarti un convertibile esagerato. Come già sai questo notebook si trasforma all’occorrenza in un fantastico tablet grazie al suo display che ruota di 360 gradi. Ciò che lo rende ancora più attraente e super produttivo è la S Pen inclusa.

Grazie a questa penna digitale di ultimissima generazione puoi scrivere, annotare velocemente, prendere appunti, disegnare, sottolineare, modificare un PDF come se davanti a te ci fosse un foglio di carta e non uno schermo. La consegna gratuita è assicurata a tutti i clienti Prime. Inoltre la disponibilità è immediata per questo prodotto, ma non perdere tempo perché sta andando a ruba. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360: il notebook convertibile 2 in 1 più venduto

Scegli il notebook convertibile 2 in 1 più venduto su Amazon. Infatti, il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è dotato dell’eccellente piattaforma Intel Evo che combina grafica straordinaria, RAM superveloce e sistema di raffreddamento avanzato. Sottile e leggerissimo, lo porti sempre con te scegliendo se utilizzarlo come laptop o tablet semplicemente piegando lo schermo a 360°. Infine, il display AMOLED FHD da 15,6 pollici riproduce fedelmente qualsiasi immagine.

Aggiungilo ora al carrello con un risparmio di 481 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.