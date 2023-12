Samsung Galaxy Book3 360 costa meno del Black Friday su Amazon (-400€)

Ti serve un computer portatile per lavoro o un dispositivo che possa fungere da sostituto del laptop che finora hai utilizzato a scuola o in università? Parallelamente allo sconto super su HP Chromebook Plus 15, dotato di ChromeOS e caratterizzato da un design compatto ed elegante, su Amazon puoi anche trovare l’offerta su Samsung Galaxy Book3 360, laptop che scende al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto di 400 euro. Scopri con noi i motivi per cui acquistarlo il prima possibile!

Acquista Samsung Galaxy Book3 360 su Amazon a questo ottimo prezzo!

Il computer portatile Samsung Galaxy Book3 360 già dal nome fa intuire una sua peculiarità di design: la convertibilità per essere utilizzato anche come tablet. Si intende, chiaramente, che la tastiera QWERTY può essere posta dietro lo schermo, rendendo il laptop utilizzabile tramite touch screen con pennino dedicato. Ne consegue, oltretutto, che lo spessore è ridotto ad appena 12,9mm e il peso a 1,16 kg.

Il display è un Super AMOLED da 13,3 pollici seguito sotto la scocca dal processore Intel Core i5-1340P di tredicesima generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione in formato SSD. Il sistema operativo in dotazione è Windows 11 Home e lato connettività segnaliamo la dotazione di un’ampia selezione di porte HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD e Thunderbolt 4. Sul fronte audio, infine, notiamo due altoparlanti con supporto allo standard Dolby Atmos.

Il prezzo di listino di questo ottimo laptop, rigorosamente non pensato per il gaming, è di 1.399 euro, ma con lo sconto attualmente attivo si scende a 999 euro. Questa cifra costituisce a tutti gli effetti il prezzo più basso di sempre registrato sulla piattaforma di e-commerce, almeno stando a quanto riportato da Keepa. La consegna è gratuita e garantita anche prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.