Samsung Galaxy Book3: PREZZO CLAMOROSO su Amazon

Questo è il momento ideale per acquistare un nuovo notebook con prestazioni eccellenti e grande risparmio. Approfitta della Amazon 7 Days of Samsung per acquistare il Samsung Galaxy Book3 a soli 899 euro, invece di 1149 euro. Si tratta di un prezzo clamoroso per la qualità che questo dispositivo offre. Dotato di 16GB di RAM è velocissimo e ultra fluido, anche quando utilizzi più app o software contemporaneamente.

Grazie ai suoi 512GB di SSD non solo hai tanto spazio di archiviazione, per installare e conservare ciò che vuoi, ma ottieni anche tempi di accensione particolarmente rapidi. Affidati al suo processore Intel Core i5 di 13th generazione per goderti al massimo velocità e potenza in un laptop decisamente bello da vedere ed estremamente emozionante da utilizzare. Tra l’altro con Amazon Prime hai anche consegna gratuita e rate tasso zero.

Samsung Galaxy Book3: tutto quello che cerchi in un notebook, anzi molto di più

Con il Samsung Galaxy Book3 i5 hai tutto quello che cerchi in un notebook, anzi molto di più. Leggero e sottile, lo porti ovunque ed è comodissimo per studiare, lavorare e divertirsi. La sua batteria ultra performante garantisce ampia autonomia lontano da una ricarica, per accompagnarti durante i tuoi viaggi o mentre sei fuori casa. Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione a 1920 x 1080 pixel per un’immersività senza pari.

Acquista ora il Samsung Galaxy Book3 a soli 899 euro, invece di 1149 euro. Amazon 7 Days of Samsung è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.