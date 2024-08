Samsung Galaxy Book4 Edge: sconto FOLLE di oltre 440 euro

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è l’ultimo ritrovato tecnologico nel mondo dei laptop, oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 26%. Questo laptop di ultimissima generazione è dotato del rivoluzionario processore Snapdragon X Elite, che garantisce prestazioni senza precedenti grazie alle sue avanzate capacità di intelligenza artificiale.

Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.252,50 euro, anziché 1.699,00 euro.

Samsung Galaxy Book4 Edge: con questo prezzo è da comprare subito

Progettato per offrire una user experience senza pari, il Galaxy Book4 Edge è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo schermo non solo offre una visualizzazione fluida e ad alta risoluzione, ma grazie alla tecnologia per la riduzione delle luci blu, protegge anche la vista durante lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento. I colori vividi e brillanti rendono ogni immagine e video un piacere per gli occhi, trasformando ogni attività quotidiana in un’esperienza coinvolgente e piacevole.

Le prestazioni potenti sono assicurate dal processore Snapdragon X Elite, abbinato a funzioni di intelligenza artificiale di ultima generazione che migliorano l’efficienza e stimolano la creatività. L’integrazione di Windows 11 rende il lavoro ancora più intelligente e veloce, permettendo di sfruttare appieno tutte le potenzialità del sistema operativo più recente di Microsoft.

Il design sottile e leggero del Galaxy Book4 Edge, combinato con una durata della batteria fino a 18 ore, lo rende il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Il caricabatterie rapido compatto da 65 W assicura che il laptop sia sempre pronto all’uso, indipendentemente da dove ci si trovi. Inoltre, le funzioni AI possono essere utilizzate anche senza accesso a Internet, garantendo un’elevata produttività in ogni situazione.

La connettività è un altro punto di forza del Galaxy Book4 Edge. Grazie a due porte USB 4.0, una porta HDMI 2.1 e una porta per cuffie/microfono, è possibile collegare il laptop a una vasta gamma di dispositivi Galaxy compatibili, facilitando il lavoro in team e la condivisione di dati.

L’integrazione delle funzioni AI è semplice e intuitiva, basta premere il pulsante Copilot per sfruttare tutte le potenzialità del Galaxy AI. Che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento, il Samsung Galaxy Book4 Edge è il laptop perfetto per chi cerca prestazioni elevate, efficienza e un design all’avanguardia.

Approfitta subito del mega sconto del 26% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 1.252,50 euro.