Risparmia 400€ sui Galaxy Book4 Edge con Snapdragon Elite X

Tutte la potenza del nuovo processore Snapdragon Elite X con NPU (Neural Processing Unit) dedicata e le funzionalità più avanzate di Microsoft per l’intelligenza artificiale di Copilot: trovi tutto nei Samsung Galaxy Book4 Edge, i nuovi laptop che puoi acquistare in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito. Devi solo applicare il codice promozionale TRADEIN400 che trovi nella scheda del prodotto, per ottenere uno sconto immediato di 400 euro sulla spesa.

Galaxy Book4 Edge con Snapdragon Elite X a -400€

Sono due le versioni lanciate (entrambe in uscita ufficialmente il 18 giugno): una con display da 14 pollici e l’altra più grande da 16 pollici che ha in dotazione la variante Pro del processore. Sono entrambe touchscreen con pannello Dynamic AMOLED 2X, vetro di copertura antiriflesso, una gamma completa di porte per la connettività, quattro altoparlanti, supporto Wi-Fi 7, batteria con autonomia elevata e sistema operativo Windows 11 preinstallato. Per saperne di più rimandiamo alla pagina sull’e-commerce.

Abbiamo citato in apertura l’intelligenza artificiale: ci sono le funzionalità di Galaxy AI e Copilot, con un pulsante sulla tastiera dedicato proprio a quest’ultimo. Con la prenotazione al prezzo minimo garantito puoi acquistare il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge da 14 pollici con processore Qualcomm Snapdragon Elite X, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a 1.299 euro (invece di 1.699 euro come da listino) e da 16 pollici con processore Qualcomm Snapdragon Elite X Pro, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB a 1.699 euro (invece di 2.099 euro come da listino). Devi solo applicare il codice promozionale TRADEIN400 .

Sono venduti e spediti da Amazon, con l’e-commerce che offre inoltre la consegna gratuita a domicilio al giorno dell’uscita (18 giugno). Per l’elenco completo delle specifiche tecniche rimandiamo alla descrizione. Per entrambi i modelli, la colorazione è Sapphire Blue.