Samsung Galaxy Book4 Pro: sconto dell'11 e cashback permettono di risparmiare ben 700€

Ci sono promozioni del giorno di Amazon che devono essere tenute assolutamente in considerazione, soprattutto se nel mezzo c’è pure un cashback molto corposo di ben 500 euro. Tra questi spicca l’offerta riguardante il laptop Samsung Galaxy Book4 Pro venduto a soli 1.699 euro invece di 1.899 euro. Già vi è un risparmio pazzesco di 200 euro grazie allo sconto dell’11% ma a questo potete anche richiedere, entro il 24 giugno, un cashback di 500 euro e il prezzo finale arriva a 1.199 euro.

Samsung Galaxy Book4 Pro: la scheda tecnica del top di gamma

Samsung Galaxy Book4 Pro è il laptop perfetto per la produttività e l’intrattenimento grazie al processore Intel Core Ultra 7, che assicura alte velocità e grande affidabilità per gestire al meglio il multitasking e i progetti più impegnativi. A questo vengono affiancata 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD per una fluidità e una reattività senza pari. Dal punto di vista grafico, è presente la prestante scheda grafica Intel ARC Graphics.

A prima vista ciò che spicca maggiormente è lo splendido design leggero, elegante e sottile, con un corpo in alluminio con un bellissimo display touch Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con risoluzione 3K (2880×1800) ultranitida e l’eccezionale frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che offrono un’esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità. Presente anche un’ottima autonomia e l’utilissima ricarica rapida con la possibilità di usare il caricabatterie compatto che funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy.

Raddoppiate la vostra produttività con una visuale straordinaria da qualsiasi angolazione grazie al vetro Corning Gorilla Glass con DX, che riduce i riflessi sullo schermo per una chiarezza ottimale. Tutto chiaro anche con Vision Booster: questa funzione rileva automaticamente la quantità di luce e regola i contrasti e i colori sullo schermo, migliorando la visibilità in qualsiasi condizione di luce. Avrete anche tutta la connettività necessaria così che possiate creare il vostro hub per lavorare a casa o in viaggio, migliorare la qualità delle vostre videochiamate e usare lo smartphone come videocamera.

Non fatevi scappare quindi questa occasione unica: acquistate ora il Samsung Galaxy Book4 Pro a soli 1.199 euro su Amazon. Infatti oltre allo sconto dell’11% sul prezzo consigliato, entro il 24 giugno potreste godere di un cashback da parte di Samsung di ben 500 euro. Sbrigatevi perché l’offerta è talmente assurda che potrebbe terminare presto.