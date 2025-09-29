 Samsung Galaxy Book5: AI, 16GB DDR5X e 1TB di spazio in ottimo sconto Amazon
Il laptop Samsung Galaxy Book5 con scheda tecnica di nuova generazione e funzioni AI è in sconto su Amazon.
Il laptop Samsung Galaxy Book5 con scheda tecnica di nuova generazione e funzioni AI è in sconto su Amazon.

Su Amazon è in offerta il laptop di ultima generazione Samsung Galaxy Book5: dotato di processore Intel Core Ultra 7 225U, 16GB di RAM DDR5X, funzioni AI e SSD da 1TB, oggi puoi prenderlo a soli 999 euro invece di 1149. Puoi anche pagarlo in comode a rate a tasso zero selezionando l’apposita modalità di pagamento al checkout.

Come detto, il laptop è equipaggiato con il nuovo processore Intel Core Ultra 7 255U della serie 2, affiancato da grafica Intel di ultima generazione e da una NPU dedicata: perfetto dunque per ogni genere di attività. L‘AI integrata impreziosisce il tutto potenziando il flusso di lavoro con funzioni come AI Select, che consente di cercare e interagire intuitivamente con ciò che appare sullo schermo, e Photo Remaster, capace di migliorare immagini sfocate e ritoccare foto con risultati sorprendenti.

SAMSUNG Galaxy Book5 15.6

SAMSUNG Galaxy Book5 15.6" Laptop AI, Processore Intel Core Ultra 7 255U, 16GB RAM DDR5X, 1TB, Display Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]

999,00 1.149,00€ -13%
Vedi l'offerta

Grazie alla batteria a lunga durata avrai fino a 19 ore di autonomia video con una sola carica, con ricarica rapida che permette di ottenere il 33% di energia in circa mezz’ora. Dal design sottile e compatto, è presente un ampio display Full HD da 15,6’’ ideale per ogni contenuto.

Connettività che infine include due porte HDMI, due USB‑A, due USB‑C, uno slot microSD e una porta RJ45. Samsung Galaxy Book5 mette insieme potenza, intelligenza e portabilità: prendilo adesso in sconto, anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 set 2025
