Samsung Galaxy Book5 Pro con Core Ultra 7 in sconto: il codice

Un laptop professionale Windows 11 di ultima generazione: con questo codice promozionale puoi comprare Samsung Galaxy Book5 Pro in sconto.
Un laptop professionale Windows 11 di ultima generazione: con questo codice promozionale puoi comprare Samsung Galaxy Book5 Pro in sconto.

Grande capacità di calcolo, supporto nativo all’intelligenza artificiale e design premium per Samsung Galaxy Book5 Pro: ti segnaliamo l’offerta su eBay che propone il laptop di ultima generazione con uno sconto molto interessante. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. Fa parte della famiglia Copilot+ PC, progettata per sfruttare al meglio le potenzialità dell’AI generativa, nell’ambito della produttività e non solo.

Compra il laptop in sconto (codice)

Il laptop Samsung Galaxy Book5 Pro è in offerta

È progettato per andare incontro alle esigenze dei professionisti e dei creatori di contenuti, unendo potenza e portabilità in un design sottile e leggero. Ha in dotazione il processore Intel Core Ultra 7 256V che include CPU, GPU e NPU, affiancato da 16 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD NVMe da 512 GB per lo storage. L’intera esperienza ruota attorno al display AMOLED da 14 pollici con risoluzione 2880×1800 pixel circondato da cornici molto ridotte. Ci sono poi la connettività Wi-Fi 7 e Thunderbolt 4, una batteria a lunga durata e il sistema di raffreddamento avanzato, senza dimenticare la tastiera retroilluminata e il touchpad di precisione. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per consultare altre informazioni.

Il laptop Samsung Galaxy Book5 Pro

Tutto ciò che devi fare per ottenere lo sconto è inserire il codice SETTEMBRE25 prima di effettuare il pagamento (nell’apposito campo), così da poter acquistare il laptop Samsung Galaxy Book5 Pro al prezzo finale di 1.350 euro, nella configurazione hardware appena descritta.

Il coupon sconto SETTEMBRE25 di eBay

Compra il laptop in sconto (codice)

L’offerta è proposta da un venditore professionale italiano che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi su eBay, dai suoi clienti. L’affidabilità è dunque provata. Se lo ordini subito, lo riceverai entro pochi giorni con la spedizione gratuita. Non sappiamo quante siano le unità in promozione: se sei interessato, approfittane ora per non rimanere a bocca asciutta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Davide Tommasi
18 set 2025
