 Samsung Galaxy Book5 Pro: nuovo notebook da 16 pollici
Il nuovo Galaxy Book5 Pro ha uno schermo touch AMOLED da 16 pollici e integra il processore Intel Core Ultra 7 256V, quindi è un Copilot+ PC.
Tecnologia Laptop
Samsung ha annunciato l’arrivo in Italia di un nuovo notebook con interessanti caratteristiche. Il Galaxy Book5 Pro possiede un ottimo schermo touch e integra un processore Intel Core Ultra 200V. È quindi un Copilot+ PC che supporta tutte le funzionalità AI incluse in Windows 11 24H2, tra cui Recall e Click to Do. Può essere già acquistato sul sito del produttore.

Galaxy Book5 Pro: specifiche e prezzo

Il Galaxy Book5 Pro ha uno schermo touch Dymanic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e trattamento antiriflesso. Samsung ha integrato il processore Intel Core Ultra 7 256V con frequenza massima di 4,8 GHz. È presente una NPU che raggiunge le 47 TOPS, quindi può essere le funzionalità AI on-device, come quelle incluse in Windows 11 24H2 e quelle di Galaxy AI.

Queste solo le altre specifiche: scheda video integrata Intel Arc con 8 GB di memoria, 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, quattro altoparlanti (due woofer da 5 Watt e due tweeter da 3,3 Watt) con supporto Dolby Atmos, webcam da 2 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.2, jack audio, uscita HDMI 2.1, slot per microSD, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, sensore di luce ambientale e batteria da 76,1 Wh con ricarica rapida e autonomia fino a 25 ore di riproduzione video.

Dimensioni e peso sono 355,4×250,4×12,5 millimetri e 1,56 Kg, rispettivamente. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Sono preinstallate diverse applicazioni, alcune delle quali richiedono l’abbinamento ad uno smartphone Galaxy. Il prezzo del notebook è 1.799,00 euro. Fino al 30 settembre si può sfruttare lo sconto di 300 euro con il codice GALAXYBOOK.

Pubblicato il 19 set 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 set 2025
